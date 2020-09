Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra in ov

Vervoerregio Amsterdam maakt 235 miljoen euro extra vrij voor het openbaar vervoer in Amsterdam en de omliggende regio. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, emissieloze bussen en reizen buiten de spits moeten volgens de regio het ov weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren.

Voorzitter Sharon Dijksma van de Vervoerregio: ‘Ons verkeers- en ov-systeem wordt na corona nooit meer zoals het daarvoor was. Dat is prima. Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren, de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten. De ideeën lagen er, maar de tijd vraagt nu om actie en anticyclische investeringen die de bereikbaarheid van de regio de kwaliteitssprong geeft die het verdient.’

Het coronapakket bestaat uit 30 miljoen euro voor infrastructuur (voor 2021) en 205 miljoen euro voor duurzaamheid (2021 en verder). Een groot deel van het bedrag gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer door de aanschaf van elektrische exemplaren. Op dit moment is ongeveer twintig procent van het ov in de Vervoerregio emissievrij. In 2025 moet 95 procent van alle bussen dat zijn, in 2030 honderd procent.

De vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde van Amsterdam CS (De Entree), met onder meer de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met 7000 plekken, wordt versneld doorgevoerd. Ook het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) begint eerder dan gepland. Bovendien wordt geïnvesteerd in betere doorstroming van het openbaar vervoer in de stad en in routes die fietsen op korte afstanden stimuleren.