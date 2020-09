Voormalig No Surrender-kopstukken horen strafeisen

Vier voormalig kopstukken van motorclub No Surrender horen maandag welke straf het Openbaar Ministerie passend voor ze vindt. Henk Kuipers, Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. worden onder meer verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. In oktober komen hun advocaten aan het woord. Wanneer uitspraak wordt gedaan, is nog niet duidelijk.

Hoofdverdachte Kuipers wordt verdacht van in totaal twaalf strafbare feiten, begaan tussen 2014 en 2017. Naast het aanvoeren van een criminele organisatie gaat het onder meer om mishandeling en afpersing. Bij een deel vermoedt het OM ‘bad standings’, een oneervol ontslag uit No Surrender die geregeld gepaard gaat met geweld.

Het proces sleept inmiddels jaren voort, door diverse oorzaken: er werd tot twee keer toe zonder succes gewraakt, de advocaat van Kuipers was ziek en Kuipers zelf weigerde zijn medewerking omdat hij last had van een navelbreukoperatie. De inhoudelijke behandeling zou vorig jaar juni al plaatsvinden maar die zitting leek wel een klucht. Er waren maar liefst twaalf dagen uitgetrokken voor de vier verdachten, maar de zaak van Kuipers werd aangehouden door de ziekte van zijn advocaat. Otto ontsloeg daarop zijn advocaat - om hem daags erna weer in genade aan te nemen. De behandeling van de feiten van de andere twee was vervolgens binnen een uurtje gepiept.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto. Bij het gerechtshof in Leeuwarden loopt momenteel een door No Surrender ingesteld hoger beroep tegen het verbod van de motorclub. Dit werd vorig jaar opgelegd door de rechtbank in Assen.