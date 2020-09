Mondkapjes en gezichtsmaskers aan de orde bij burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten maandagavond over mondkapjes voor mensen met contactberoepen en over plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, gezegd. Bruls verwacht dat de maatregelen in elk geval zullen worden ingevoerd in een aantal veiligheidsregio’s waar de ontwikkeling van het coronavirus zorgwekkend is. Het is ook mogelijk dat ze landelijk gaan gelden.

Volgens Bruls is het bijna niet te voorkomen dat bedienend personeel in de horeca te dicht bij klanten komt. Bij serveren is het volgens hem niet te doen om op 1,5 meter afstand te blijven. Een plastic gezichtsbeschermer dragen ziet er dan wat vriendelijker uit dan een mond-neusmasker, vindt hij.

De burgemeesters gaan ook praten over uitbreiding van de registratieplicht. Het plan is dat iedereen overal in openbare, publieke ruimtes zijn naam en telefoonnummer achterlaat, zodat de GGD bij een eventuele besmetting makkelijker bron- en contactonderzoek kan doen. Nu is het vaak moeilijk om alle betrokkenen terug te vinden. In Nijmegen gaat de nieuwe maatregel maandagmorgen alvast van start op het stadhuis.

Bij het Veiligheidsberaad schuiven betrokken ministers aan. Besproken wordt tevens of Nederland niet te klein is voor regionale maatregelen. Sommige burgemeesters vinden het beter om landelijk de teugels strakker aan te halen, ook al worden dan ook regio’s waar het nog goed gaat getroffen. De bestuurders komen maandagavond bijeen in Utrecht.