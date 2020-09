Ruim 70 procent minder buitenlandse toeristen in Nederland

De toeristische sector in Nederland is hard getroffen in 2020. Het aantal internationale toeristen daalt dit jaar naar verwachtingmet 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast vieren een derde minder Nederlanders vakantie in eigen land. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maakt de jaarcijfers maandag bekend tijdens de derde Nationale Toerisme Top.

Waarschijnlijk komen er dit jaar slechts zo’n 7 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. ‘Deze cijfers zijn van het niveau van de jaren negentig en dat blijft voorlopig zo. Het herstel komt pas in 2024 is onze verwachting”, vertelt algemeen directeur Jos Vranken van het NBTC.

Het aantal vakantieplannen van buitenlandse en binnenlandse bezoekers neemt verder af voor de rest van dit jaar. 12 procent minder Nederlanders en 7 procent minder Belgen hebben vakantieplannen in de laatste maanden van 2020. Dat zijn de conclusies van de Vakantiemonitor van NBTC en Royal Schiphol Group naar aanleiding van hun vierde meting. De Vakantiemonitor meet de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van bezoekers.

Vranken vindt het opvallend dat een kwart van de mensen met vakantieplannen de vakantie nog niet heeft geboekt. ‘Van deze 25 procent is minder dan de helft zich aan het oriënteren op vakanties, de andere helft dus nog niet. Het is überhaupt de vraag of deze mensen nog op vakantie gaan dit jaar, gezien het toenemend aantal besmettingen en het veranderende sentiment.’

Door grote evenementen die voor 2020 op de planning stonden - zoals de Grand Prix, het Eurovisie Songfestival en het EK voetbal - was het juist de verwachting dat Nederland dit jaar een recordaantal internationale bezoekers zou ontvangen, namelijk bijna 22 miljoen. Dat zou een groei van 7 procent zijn geweest.

Vranken verwacht dat mensen ook volgend jaar nog zeer terughoudend en afwachtend blijven in hun reisgedrag. ‘We merken dat de meeste mensen vakanties willen boeken met flexibele annuleringsmogelijkheden. Dit heeft een enorme impact voor toeristische ondernemers. Het belang van steunmaatregelen en gerichte investeringen in duurzaam herstel van de toeristische sector is daarom groot.’