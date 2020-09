Surinaams luchtruim voorwaardelijk open voor Nederlanders

Voor reizigers uit Nederland is het vanaf maandag weer mogelijk naar Suriname te vliegen. Voorwaarde is wel dat ze tien dagen in quarantaine gaan in een door de Surinaamse overheid aangewezen locatie. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook moeten de bezoekers laten zien dat ze een coronatest hebben ondergaan en niet besmet zijn verklaard. Dat heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt.

Het Surinaamse luchtruim is sinds 14 maart van dit jaar gesloten. Op die dag werd de eerste corona-infectie in Suriname vastgesteld. In de afgelopen maanden vond er wel beperkt vliegverkeer plaats. Zo mochten de KLM en de SLM vrachtvluchten uitvoeren. Ook vonden er repatriatievluchten plaats voor gestrande Surinamers en Nederlanders.

Ook vluchten naar de dorpen en recreatieoorden in het binnenland worden weer toegestaan, aldus Santokhi. Die zijn van groot belang in verband met de armoedebestrijding. Het uitdelen van voedselpakketten verloopt een stuk sneller dan wanneer alle vracht per boot naar afgelegen oorden moet.