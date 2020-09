OM niet te spreken over documentaire Cannabis

Het Openbaar Ministerie is niet te spreken over de documentaireserie Cannabis die vanaf 30 september wordt uitgezonden op NPO2. Justitie valt vooral over de toon van met name de voice-overteksten in de serie en noemt deze ‘tendentieus en suggestief”. Ook de wijze waarop een aantal officieren van justitie wordt neergezet in de serie, vindt het OM kwalijk en onbehoorlijk.

De documentairereeks van producent Robert Oey en regisseur Arjen Sinninghe Damsté belicht de geschiedenis van het Nederlands softdrugsbeleid vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zij maakten een reconstructie van de totstandkoming en de verwording van het Nederlands gedoogbeleid. Een rode draad in de serie vormt de zaak rond de oprichter en voormalig eigenaar van coffeeshopketen GrassCompany Johan van Laarhoven, die in 2014 in Thailand tot 103 jaar celstraf werd veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. Van Laarhoven zit sinds begin dit jaar vast in Nederland.

Namens het OM werkten onder anderen Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, en landelijk perswoordvoerder Wouter Bosmee aan de serie. ‘Het past bij de taak van het OM om publiekelijk uitleg en duiding te geven. Het OM is het gewend om kritisch te worden benaderd. Dat mag ook. Alleen is de balans in deze productie zoek. De serie laat bepaald geen ‘uitgebalanceerd beeld’ zien van de zaak-Van Laarhoven”, laat het OM weten.

Volgens het OM komt een aantal advocaten veelvuldig aan het woord in de serie en krijgen zij alle ruimte om kritiek te spuien op het OM en op de betrokken officieren van justitie. ‘Het staat het OM niet vrij om thans de eenzijdige en onjuiste beweringen en aantijgingen van de raadslieden in de zaken van de verdachten te weerleggen. Het OM wacht daarmee tot de verdere behandeling van de strafzaak tegen de verdachten in de zaken rondom The Grass Company en doet dat vanzelfsprekend niet via de media”, aldus het OM.

De strafzaak tegen de verdachten staat gepland voor januari volgend jaar.