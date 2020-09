VN-chef Guterres buitengewoon bezorgd over Nagorno-Karabach

VN-chef António Guterres is ‘buitengewoon bezorgd over de jongste hervatting van de vijandelijkheden’ tussen Azerbeidzjan en Armenië over de afgescheiden regio Nagorno-Karabach. ‘De secretaris-generaal roept de partijen op onmiddellijk te stoppen met de gevechtshandelingen, de spanningen te de-escaleren en onverwijld terug te keren naar zinvol onderhandelen”, aldus de woordvoerder van Guterres.