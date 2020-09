Macron beticht Libanese leider van verraad

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Libanese leiders beticht van ‘collectief verraad’ door het mislukken van de vorming van een nieuwe regering na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. In een bijzondere toespraak gewijd aan de situatie in Libanon haalde Macron hard uit naar de egoïstische politieke elite. Dat die nog steeds ‘liever kijkt naar het eigen belang dan naar het landsbelang”, vindt hij beschamend.