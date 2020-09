Rode Kruis: burgerslachtoffers door geweld in Nagorno-Karabach

Onder de slachtoffers van het opgelaaide geweld in Nagorno-Karabach in het zuiden van de Kaukasus zijn volgens het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) ook burgers. De organisatie riep alle bij het gewapende conflict betrokken partijen op de bevolking en de infrastructuur te beschermen.

Het neutrale ICRC, opgericht in 1863, ziet in conflictgebieden onder meer toe op de naleving van mensenrechten en coördineert humanitaire hulp. Medewerkers zijn sinds 1992 aanwezig in de regio. Ze helpen mensen die bij de demarcatielijn tussen Armenië en Azerbeidzjan wonen en bemiddelen bij onenigheid tussen de verschillende kampen. Zondag escaleerde de situatie en braken er gewelddadigheden uit.

Azerbeidzjaanse legereenheden claimden in de afgescheiden regio Nagorno-Karabach zestien Armeense rebellen te hebben gedood. Ook zouden er meer dan honderd gewonden zijn gevallen. Zowel de autoriteiten in Bakoe (Azerbeidzjan) als Jerevan (Armenië) bevestigden dat er volgens de eerste berichten ook burgerslachtoffers zijn.

De autoriteiten in Azerbeidzjan meldden later dat vijf leden van een familie zijn omgekomen door bombardementen van Armeense troepen.