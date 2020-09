Trump eist drugstest van Biden

De twee gaan dinsdagavond (Amerikaanse tijd) in debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Trump wil dat ‘Sleepy Joe’, zoals hij zijn 77-jarige uitdager steevast noemt, voor of na dat debat een test ondergaat, omdat zijn optredens in debatten zacht gezegd ‘ongelijkmatig’ zijn geweest. Alleen drugs kunnen dat verschil hebben veroorzaakt, suggereert de president op Twitter zonder met bewijzen te komen.

Trump deed hetzelfde voorstel een maand geleden ook al. Hij zei toen dat hem was opgevallen dat Biden het opeens veel beter deed in debatten met andere Democraten. In 2016 daagde Trump zijn toenmalige tegenkandidaat Hillary Clinton uit ook een drugstest te ondergaan. Dat voorstel werd terzijde geschoven.

Trump maakt al langer beschimpende opmerkingen over Biden, die zelf ook geregeld terugslaat. Er staan drie debatten gepland tussen de twee presidentskandidaten. Het eerste is dinsdag in Cleveland, Ohio en de tweede confrontatie is op 15 oktober in Miami in Florida. Een week later volgt het laatste debat in Nashville, Tennessee.