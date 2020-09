Debat raad Tilburg over fans Willem II vervroegd

Het interpellatiedebat in de gemeenteraad van Tilburg maandag over de vergunning voor het feest van de harde kern van Willem II afgelopen donderdagavond vindt eerder plaats. Het debat begint maandagmiddag al om 15.00 uur, en niet zoals eerder op de agenda stond na 18.30 uur, blijkt uit de aangepaste raadsagenda van de gemeente Tilburg.

Aanvankelijk stond het debat op de zevende plaats op de agenda, maar dat is naar voren gehaald en wordt om 15.00 uur als eerste besproken. Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP. Dit na ‘de misstanden die hebben plaatsgevonden op het Olympiaplein tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II tegen de Rangers”, aldus de indieners van de aanvraag.

Volgens de gemeente verzamelden zich donderdagavond op het plein zo’n 500 fans. Op beelden is te zien dat de supporters zongen, juichten en dicht bij elkaar stonden. Dat is in strijd met de coronaregels.

De drie fracties in de gemeenteraad willen weten waarom burgemeester Theo Weterings (VVD) zonder overleg met de raad een vergunning heeft afgegeven en waarom niet werd ingegrepen toen bleek dat de coronaregels werden overtreden. Ook willen ze opheldering over de vraag, hoe ‘dit Tilburgs handelen’ zich verhoudt met nationale oproepen alles te doen om de tweede golf coronabesmettingen af te remmen.

De burgemeester is tevens voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De drie fracties willen van hem weten of vooraf overleg is geweest met deze veiligheidsregio.

Weterings liet eerder weten het gedrag van de supporters ‘verwerpelijk en teleurstellend’ te vinden. Maar hij legt de verantwoordelijkheid voor dit gedrag bij de supporters zelf.