Macron: het is duidelijk dat Loekasjenko moet opstappen

‘Alexandr Loekasjenko moet opstappen”. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron zondag over zijn Wit-Russische ambtgenoot in een gesprek met de zondagskrant Journal du Dimanche.

‘Wit-Rusland is in crisis, en crisis veroorzaakt door een autoritaire leider, die de logica van democratie niet begrijpt en zich probeert met geweld aan de macht vast te klampen. Het is duidelijk dat Loekasjenko moet aftreden,’ aldus Macron.

Sinds de verkiezingen zijn er in Wit-Rusland vrijwel continu betogingen tegen Loekasjenko, die door tegenstanders van de president niet als winnaar wordt beschouwd. Loekasjenko liet zich afgelopen week onaangekondigd toch beëdigen, ondanks alle (internationale) protesten.

De Europese Unie zei afgelopen week Loekasjenko niet te erkennen als president van Wit-Rusland. Nu de zittende president na ‘vervalste’ presidentsverkiezingen woensdag toch is beëdigd voor een nieuwe termijn, gaat Brussel haar ‘betrekkingen met Wit-Rusland tegen het licht houden”, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

De EU verklaarde na de verkiezingen van 9 augustus al de uitslag, een royale overwinning van Loekasjenko terwijl alles wees op goede kansen voor de oppositie, niet te erkennen. De stembusgang was volgens de EU ‘vrij noch eerlijk.