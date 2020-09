Tump nomineert Amy Coney Barrett als Lid Hoogerechtshof

Barrett is 48 jaar en heeft, omdat opperrechters in de VS voor het leven worden aangesteld, nog een lange carrière voor de boeg. Ze stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en fel tegenstander van abortus.

Deel dit bericht: