Duitse protest tegen bruinkool net over de grens met Limburg

Activisten van de Duitse milieugroepering ‘Ende Gelände’ hebben zaterdag in de grensstreek met Limburg opnieuw het einde van de dagmijnbouw geëist en van het gebruik van zeer vervuilende fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit. De politie was met veel manschappen ter plaatse. De demonstraties ontregelden het treinverkeer in de regio.

Volgens de Rheinische Post blokkeerden de demonstranten onder meer het terrein voor de bruinkoolwinning in Garzweiler. Bij de RWE-energiecentrale Weisweiler, in de buurt van Aken, klommen verscheidene actievoerders op een kolenbunker. Ook was er een betoging bij een aardgascentrale in Düsseldorf. De organisatie zei dat ongeveer 3000 mensen meededen aan deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid”.

Dat treinen niet reden of werden omgeleid, zei een woordvoerster van Ende Gelände, was te danken aan de politie die het betogers wilde bemoeilijken de afgesproken verzamelplaatsen te bereiken. Volgens de politie van Aken was het sluiten van afzonderlijke stations een ‘tactische maatregel’ om bezetting van de bruinkoolmijn door heel veel demonstranten te voorkomen. Commissaris Dirk Weinspach zei gewelddadigheden en illegale activiteiten niet te tolereren.