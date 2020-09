Brandweer Zeeland druk met storm Odette

De Brandweer Zeeland heeft het vanaf vrijdagavond druk gehad met de storm Odette. Brandweerwagens moesten 140 keer op pad om bomen of grote takken op te ruimen die op woningen of bedrijven waren gevallen of geblokkeerde wegen vrij te maken. Ook raakten daken los. Door de harde regen ontstond hier en daar waterschade.

Sluis in Zeeuws-Vlaanderen kreeg de meeste stormschade voor de kiezen: daar moest de brandweer 35 maal uitrukken, gevolgd door Terneuzen met 24, meldt Zeeland Veilig.

De vorige herfststorm was op 29 oktober 2017. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995. In het najaar van 2017 woedden er ook stormen op 13 september en op 5 oktober. In 2016 was op 20 november de eerste en enige herfststorm.