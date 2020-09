Premier Modi belooft vaccinproductie voor hele wereld

De Indiase premier Narendra Modi heeft de Verenigde Naties zaterdag beloofd dat coronavaccins die in zijn land kunnen worden gemaakt, beschikbaar zullen komen voor de hele wereld. ‘Als grootste vaccinproducent ter wereld wil ik dat de hele wereldbevolking nogmaals verzekeren”, zei Modi in een vooraf opgenomen toespraak voor het VN-congres. ‘De Indiase capaciteit voor de productie en distributie van vaccins zal worden ingezet om alle mensen te helpen in de strijd tegen deze crisis”.

Modi zei dat India bezig is met grootschalige klinische tests in de beslissende fase 3 en de ontwikkelingen op de voet volgt. In augustus liet hij weten dat zijn land klaar is voor de massaproductie van een vaccin, zodra de wetenschap daarvoor groen licht geeft.