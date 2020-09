Nu 555 coronapatiënten in ziekenhuis, acht meer dan vrijdag

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is nu 555, meldt het landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 8 meer dan vrijdag. Van hen liggen er 433 niet op de intensive care. Op de ic liggen dus 122 patiënten en dat zijn er 6 meer dan de dag ervoor.

Op de ic’s liggen 600 mensen om een andere reden dan corona, 12 meer dan vrijdag. In de afgelopen 24 uur zijn er 9 klinische en 2 ic-patiënten verplaatst tussen de regio’s om de druk te spreiden.

‘Het aantal opgenomen Covid-19-patiënten neemt verder toe. Van hen ligt 68 procent in de regio’s Amsterdam, Leiden - Den Haag, Rotterdam en Brabant. De grootste drukte wordt gezien in de kliniek, het overall aantal ic-patiënten is naar verhouding nog beperkter”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ.

‘Het LCPS gaat gezien de ontwikkeling ook in het weekend door met verspreiding van patiënten over het land. Gezien de toename van infecties en ziekenhuisopnames steunt de LNAZ de inzet op aanscherping van maatregelen.’