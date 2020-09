Werkgevers: alles uit de kast om tweede lockdown te voorkomen

‘Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!’ Die oproep doen VNO-NWC en MKB-Nederland zaterdag in een brief aan alle leden en branches in Nederland. Ze doen een klemmend beroep op iedereen om er ‘met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken”.