Justitie VS vraagt rechter om WeChat te verwijderen uit appstores

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de rechter in San Francisco gevraagd om de VS tijdelijk toestemming te geven om de Chinese chatapplicatie WeChat te weren uit de Amerikaanse appstores.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde eerder aan dat het de appstores van Apple en Google vanaf zondag verboden zou zijn WeChat aan te bieden. De rechtbank oordeelde daarop dat het verbod de vrijheid van meningsuiting mogelijk te veel inperkt.

Tegen dat besluit ging het ministerie in beroep. Dat staat gepland voor 15 oktober. Tot die tijd wil justitie de app onbeschikbaar maken voor Amerikaanse gebruikers.

WeChat heeft in de VS zo’n 19 miljoen actieve gebruikers, vooral Amerikanen van Chinese afkomst. Wereldwijd maken meer dan 1 miljard mensen gebruik van de app. President Donald Trump is van mening dat WeChat een gevaar is voor de nationale veiligheid en de app moet om die reden verboden worden.