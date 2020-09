Meer dan 7 miljoen coronagevallen in VS

Meer dan 7 miljoen personen in de Verenigde Staten zijn besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, aldus de gegevens van Johns Hopkins University. De VS gelden als het land dat wereldwijd het hardst is getroffen door het longvirus. In totaal heeft het land 7.005.746 besmettingsgevallen gemeld.

Sinds 31 augustus hebben de Verenigde Staten één miljoen extra besmettingsgevallen en 20.000 doden geregistreerd. Het officiële dodental op vrijdag was 203.240. De VS hebben zowel het hoogste aantal besmettingen als het hoogste dodental ter wereld.

Het land lijkt de corona-epidemie maar niet onder controle te krijgen. Per dag worden er de laatste weken zo’n 40.000 nieuwe besmettingen gemeld. Vooral in staten als Wisconsin, Iowa, North Dakota en South Dakota schieten de besmettingsaantallen snel omhoog.

Presidentsverkiezingen

In eerdere hotspots, zoals de stad New York, is de situatie stabieler geworden. Ook in de staat Florida bleef het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen relatief laag.

De ernst van de epidemie in de Verenigde Staten heeft ervoor gezorgd dat de aanpak ervan bovenaan de agenda staat in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Die zullen door de virusuitbraak bovendien anders verlopen dan normaal. Doordat meer Amerikaanse kiezers dan ooit hun stem per post zullen uitbrengen, zal de uitslag naar verwachting dagen op zich laten wachten.