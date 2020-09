Frankrijk: meer dan half miljoen coronabesmettingen in totaal

Het totale aantal coronabesmettingen in Frankrijk is tot boven de half miljoen gestegen, melden de Franse autoriteiten vrijdag. In de laatste 24 uur zijn nog eens 15.797 besmettingen met het longvirus geregistreerd.

Het aantal nieuwe besmettingen in het laatste etmaal ligt nog net onder het record van 16.096 nieuwe gevallen, dat donderdag werd gemeld. Het totale officiële aantal coronagevallen in Frankrijk staat nu op 513.034.

Er overleden in de laatste 24 uur 150 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is het drievoud van de overlijdenscijfers die vorige week op dagbasis werden gemeld. In totaal zijn 31.661 mensen in Frankrijk aan de gevolgen van Covid-19 bezweken.