Problemen in meldkamers door tijdelijke ICT-storing politie

Een ICT-storing bij de politie heeft eerder deze maand enkele dagen voor problemen gezorgd in verschillende meldkamers. Hoewel de dienstverlening van 112 en het gesloten netwerk van hulp- en veiligheidsdiensten niet in het geding is gebracht, waren de niet-spoednummers van de politie die beginnen met 088 en 0900 niet of slecht bereikbaar, meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer.

Ook werkte een aantal meldkamersystemen soms niet en was het radiobedieningssysteem beperkt beschikbaar, ‘maar hiervoor waren voldoende alternatieven”, aldus de bewindsman. De storingen duurden van 15 tot 17 september en hadden invloed op de meldkamers Oost-Brabant, Noord-Holland, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam.

De meldkamers zelf waren volgens de minister te allen tijde bereikbaar. Ook de veiligheid van burgers, politiepersoneel en hulpverleners is niet in het geding geweest tijdens de storingen, schrijft Grapperhaus. ‘Dat is ook te danken aan goede samenwerking en het snelle handelen van de politie, de meldkamers en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).’

Er wordt onderzoek gedaan naar de storingen en er zijn al wat maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. ‘Er is geen indicatie van moedwillige externe verstoring”, zegt Grapperhaus. De oorzaak ‘is te herleiden naar een instabiliteit in de politie ICT-dienstverlening”.