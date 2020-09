Prins Bernhard uit voorzorg in quarantaine

Prins Bernhard is vrijdag in quarantaine gegaan omdat hij in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De prins heeft dat desgevraagd bevestigd.

Bernhard van Oranje (50), zoals hij in het zakenleven bekend staat, is de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij is onder meer mede-aandeelhouder van Circuit Zandvoort en grondlegger van een bedrijf dat onder het merk Waterdream supersnelle handgemaakte aluminiumboten maakt. Ook in IT en vastgoed is de ‘zakenprins’ in verschillende hoedanigheden actief.

Zijn neef prins Constantijn maakte vorige week vrijdag bekend in zelfisolatie te zijn gegaan omdat hij een week daarvoor ook in contact was geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Constantijns echtgenote prinses Laurentien is deze week samen met hun zoon graaf Claus 14 dagen in quarantaine gegaan na aankomst in Schotland. Claus gaat daar naar school en de quarantaine is verplicht voor iedereen die uit Nederland komt.