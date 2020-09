Verscherpte lockdown Israël van kracht

In Israël geldt vanaf vrijdag een verder aangescherpte lockdown vanwege oplopende aantallen coronabesmettingen. De meeste bedrijven zijn gesloten, scholen blijven dicht en synagogen sluiten de deuren, met uitzondering van de komende religieuze feestdagen.

Premier Benjamin Netanyahu kondigde eerder deze week aan dat de lockdownmaatregelen die vorige week vrijdag ingingen, zouden worden aangescherpt. De maatregelen zijn nog minstens twee weken van kracht.

De regering wilde Israëliërs ook verbieden om nog verder dan 1 kilometer van huis te gaan. Volgens critici van de regering was die laatste maatregel bedoeld om een einde te maken aan demonstraties voor de woning van Netanyahu tegen de zwalkende overheidsaanpak van de corona-epidemie en de economische crisis.

Demonstraties

Omdat de maatregel niet genoeg steun kreeg in het parlement, kunnen de demonstraties vooralsnog doorgaan. Netanyahu’s Likoed-partij wilde de maatregel er via het kabinet alsnog doorheen drukken als ‘noodmaatregel”, maar kreeg daarbij geen steun van coalitiegenoot Blauw-Wit. Defensieminister en Blauw-Wit-leider Benny Gantz zei dat zijn partij ‘niet zal toestaan dat noodmaatregelen worden gebruikt om demonstraties te verhinderen”.

De Beweging voor Kwaliteit van Regering, een burgerrechtenorganisatie die kritisch is over het kabinet-Netanyahu, liet weten ondanks de aangescherpte lockdown door te demonstreren ‘in overeenstemming met de wet en met de goedkeuring van de Israëlische politie”. Uit een enquête door een onafhankelijk instituut bleek dat slechts 27 procent van de Israëliërs vertrouwen heeft in Netanyahu’s aanpak van de corona-epidemie.

Kritiek

Netanyahu kreeg voor de aangescherpte maatregelen ook kritiek van Amir Yaron, directeur van de centrale bank, en partijgenoot en minister van Financiën Israël Katz, die de economische schade van drie weken lockdown rond de 35 miljard shekel (ongeveer 8,7 miljard euro) schatten. De ultra-orthodoxe partijen in de regering zijn boos over de sluiting van de synagogen en het feit dat tijdens de joodse feestdag Jom Kippoer volgende week slechts beperkte aantallen bezoekers zijn toegestaan.

Israël stelde eind maart voor het eerst een lockdown in en versoepelde die weer in mei. Afgelopen weken liep het aantal besmettingen weer snel op, met dagelijkse aantallen nieuwe besmettingen boven de 7000. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University zijn in Israël tot dusver 215.273 mensen besmet geraakt met het coronavirus, van wie er 1405 zijn overleden.