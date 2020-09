‘Zorg voor ouderen en chronisch zieken staat weer onder druk’

Veel meer zorgmedewerkers blijven nu thuis als ze corona-achtige klachten hebben, stelt Actiz. De organisatie vindt dat zij na een test te lang moeten wachten op de uitslag. Dat zorgt voor druk op de roosters. Zorginstellingen moeten misschien besluiten om dagbesteding te stoppen of minder uren thuiszorg te leveren, waarschuwt Actiz. De vereniging vraagt zorgmedewerkers die net met pensioen zijn gegaan en anderen die graag in de zorg willen werken, om bij te springen.

Daarnaast vraagt Actiz om begrip. ‘Agressie tegen medewerkers zoals we die afgelopen week zagen, is echt onacceptabel”, aldus bestuurslid Conny Helder. Telefonisten van een woonzorgcentrum in Goirle werden dagenlang uitgescholden en met de dood bedreigd, na een oproep van Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid aan zijn achterban om het verpleeghuis te bestoken met telefoontjes. Het woonzorgcentrum werd onlangs gesloten vanwege meerdere coronabesmettingen.