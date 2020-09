Veiligheidsberaad bespreekt landelijke maatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag of mensen met contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten verplicht een mondkapje moeten gaan dragen. Ook een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden komt aan de orde, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca.

Dat heeft voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, vrijdag gezegd. Bruls wil de maatregelen invoeren in zijn eigen veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De andere dertien regio’s waar de coronasituatie zorgelijk is, gaan mogelijk meedoen en volgens Bruls is het niet onwaarschijnlijk dat een of meer maatregelen volgende week landelijk gaan gelden.

Het Veiligheidsberaad gaat ook bespreken of ‘Nederland wel groot genoeg is voor allerlei regionale maatregelen”, aldus Bruls. Hij denkt dat er, nu het aantal coronabesmettingen bijna overal toeneemt, extra landelijke hoofdmaatregelen moeten komen en daarnaast regionaal maatwerk. ‘We moeten oppassen voor verwarring door te veel aparte maatregelen. We zijn meer gebaat bij maatregelen die goed begrepen worden.’

Bruls waarschuwt voor een landelijke ‘overreactie’ op dit moment. ‘Het is zorgelijk, maar er zijn ook nog regio’s met maar een bescheiden aantal besmettingen. Belangrijk is dat iedereen zich weer goed gaat houden aan alle regels die allang gelden. Particulieren, winkels, supermarkten, kantines van sportclubs, de richtlijnen gelden overal.’