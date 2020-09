Premier Castex: aanval op een symbolische plek

Volgens de Franse premier Jean Castex was de steekpartij vrijdag in hartje Parijs op een symbolische plek. De aanval, waarbij twee journalisten gewond raakten, was in de buurt van het voormalige kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo, dat vijf jaar geleden doelwit was van een radicaalislamitische aanslag. Castex wees ook op het tijdstip. Want onlangs begon het proces tegen verdachten van de aanslag in 2015.