Aantal coronabesmettingen stijgt met 2777

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is gestegen met 2777. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn die positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een toename ten opzichte van donderdag, toen 2544 meldingen werden geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 16.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 36 en het aantal sterfgevallen met 16. Op donderdag meldde het RIVM 25 ziekenhuisopnames en 16 sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.