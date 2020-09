Burgemeester Tilburg: kan betaald voetbal wel doorgaan?

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg gaat met collega-burgemeesters in gesprek over de vraag of het betaald voetbal wel voortgezet kan worden. Dat zei hij in het NPO Radio 1-programma 1op1.

Weterings besprak in het programma het gedrag van voetbalsupporters donderdagavond in zijn stad. Willem II-supporters mochten van de Tilburgse burgemeester op een plein in de stad naar de wedstrijd kijken. Daarop kwam nogal wat kritiek, nadat op beelden van lokale media was te zien dat de fans zich niet aan de coronaregels hielden.

In de radio-uitzending werd aan de burgemeester gevraagd of wedstrijden voortaan zonder publiek gehouden moeten worden. ‘De afweging wordt wat mij betreft: kunnen we binnen de spelregels die er zijn überhaupt een vorm van betaald voetbal voortzetten?’ Weterings gaat de vraag naar eigen zeggen voorleggen aan zijn collega’s.