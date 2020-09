EU-president Michel niet besmet met coronavirus

EU-president Charles Michel is niet besmet met het coronavirus. Michel zat sinds dinsdag in quarantaine omdat een van zijn beveiligers het virus onder de leden bleek te hebben. De EU-top, die donderdag had moeten plaatsvinden maar door Michels quarantaine werd uitgesteld, kan daardoor volgende week doorgaan.

De voorzitter van de Europese Raad ‘is niet langer in quarantaine en gaat verder met de voorbereidingen’ voor de bijeenkomst van regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie komende week, laat zijn woordvoerder weten.