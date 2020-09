Trump en Biden verwikkeld in nek-aan-nekrace in cruciale staten

Biden, de voormalige vicepresident onder Barack Obama, gaat landelijk wel ruim aan kop. Hij heeft volgens een recente peiling een voorsprong van 8 procent. Dat betekent echter niet dat hij verzekerd is van de overwinning. Trump kreeg in 2016 landelijk zo’n 2,9 miljoen stemmen minder dan zijn tegenstander, maar won nog steeds de presidentsverkiezing.

Dat scenario zou zich ook dit jaar kunnen voordoen. Dat komt doordat kiezers de president niet rechtstreeks kiezen. Per staat zijn kiesmannen te verdelen en het Kiescollege van de in totaal 538 kiesmannen kiest uiteindelijk de president. Wie de meeste stemmen krijgt in een staat, krijgt doorgaans ook alle kiesmannen die daar te verdelen zijn.

Uit de recente peilingen blijkt dat Trump en Biden gelijk opgaan in Florida en North Carolina. Biden staat 1 procentpunt voor in Arizona, 3 procentpunten in Pennsylvania en 5 punten in Wisconsin en Michigan. Die cijfers liggen in veel gevallen binnen de foutmarges. Dat betekent dat geen van de kandidaten duidelijk op voorsprong staat.