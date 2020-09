Groeiende onrust in Marseille om sluiting horecazaken

Honderden mensen hebben bij een rechtbank in Marseille gedemonstreerd tegen het besluit horecazaken vanaf zaterdag zeker twee weken te sluiten. Die maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar pakt volgens critici rampzalig uit voor de plaatselijke economie.

Bij de rechtbank verzamelden zich uitbaters van restaurants en medewerkers uit de horeca. Een van de demonstranten zei dat de wanhoop heeft toegeslagen. ‘Een complete sector wordt in crisis gestort: leveranciers, organisatoren van evenementen, discotheken”, zei hij. ‘Verwachten ze dat we in stilte gaan sterven?’

Het coronavirus grijpt in Frankrijk weer snel om zich heen. De autoriteiten maakten donderdag bekend dat ruim 16.000 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld: het hoogste aantal tot dusver. De Franse regering heeft ondernemingen die worden getroffen door de maatregelen financiële steun in het vooruitzicht gesteld.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran wordt vrijdagmiddag verwacht in Marseille. Betogers hebben al laten weten dan ook actie te zullen voeren.