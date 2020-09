Burgemeester Moskou kondigt nieuwe coronamaatregelen aan

De burgemeester van Moskou roept bedrijven op hun werknemers vanaf maandag weer zoveel mogelijk thuis te laten werken. Het aantal coronabesmettingen in Rusland breekt de afgelopen tijd nieuwe records.

Burgemeester Sergei Sobjanin van de hoofdstad adviseert verder iedereen met chronische gezondheidsproblemen en mensen ouder dan 65 jaar om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Rusland is met ruim 1,1 miljoen besmettingen een van de landen met het hoogste aantal coronabesmettingen wereldwijd. De afgelopen 24 uur werden er 7212 nieuwe infecties bijgeteld, het hoogste aantal sinds 23 juni. Het laatste etmaal zijn er volgens nationale cijfers 108 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. De grootste concentratie van nieuwe besmettingen is in en om Moskou.

Recordaantallen

Vrijdag meldden ook Polen en Slowakije recordaantallen besmettingen. In Polen kwamen er 1587 nieuwe gevallen bij, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Slowakije zag het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur oplopen met 419 gevallen, de derde dag op rij dat het recordaantal wordt gebroken. In Tsjechië werden 2913 nieuwe gevallen gemeld, het op één na hoogste getal sinds het begin van de pandemie.

De Wereldgezondheidsorganisatie sloeg vorige week alarm over de snelheid waarmee het coronavirus in Europa om zich heen grijpt. De nieuwe besmettingen die in september zijn gemeld, zouden volgens regionaal directeur Hans Kluge een ‘wake-upcall’ moeten zijn.