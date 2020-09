Justitie wil vier jaar cel voor Bossche burenruzie

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk, tegen drie betrokkenen bij de geruchtmakende burenruzie op de Orthen in Den Bosch. Daarbij werden in juni twee mannen met een ijzeren staaf en een knuppel geslagen en met een riek gestoken. Een dubbele poging doodslag, aldus de officier van justitie.

Het conflict was een climax in een al langer lopend conflict tussen de mensen. Volgens regionale media speelde ook de zaak rond groepsverkrachtingen een rol. Verschillende jonge mannen zouden in een garage aan de Orthen meisjes hebben verkracht. Die zaak is nog onder de rechter. Een van de buren zou bij de politie over de verkrachtingen hebben gesproken. Een van de verdachten vrijdag is vader Robby M. van de hoofdverdachte in de verkrachtingszaak.

M. wilde alleen vertellen dat er die dag ruzie was over een schutting. ‘Maar als ik de hele voorgeschiedenis moet vertellen, zitten we hier over drie weken nog.’

Beelden van de ruzie stonden nog dezelfde avond op sociale media. Ze werden ook in de rechtszaal getoond.