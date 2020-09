Wiebes: discussie over kernenergierapport is juist goed

Het is volgens minister Eric Wiebes (Klimaat) geen probleem dat het onderzoek naar de betaalbaarheid van kernenergie in twijfel wordt getrokken door experts. ‘Wetenschappers dienen elkaar te bestrijden”, zegt de bewindsman. Dat het onderzoek komt van adviesbureau ENCO, dat ook kernenergiebouwers adviseert, doet volgens hem niets af aan de kwaliteit van het rapport.

‘Altijd als je wetenschappers aan het werk zet, zullen ze elkaar bevragen. Dat vind ik wel prima”, zegt Wiebes. Hij reageert op de kritiek op het onderzoek van ENCO, waaruit blijkt dat kernenergie kosteneffectief kan zijn. Maar verschillende deskundigen stellen dat het rapport gebaseerd is op veel te hoge prijzen van zonne- en windenergie, waar de kosten van nucleaire energie mee werden vergeleken. De aannames over kernenergie waren juist te positief: de kosten werden berekend op basis van kerncentrales die altijd kunnen draaien, wat in de praktijk niet mogelijk is.

Volgens D66-Kamerlid Matthijs Sienot ‘rammelt het rapport”. Hij vraagt Wiebes uit te leggen waarom gekozen is voor ENCO, en of de bewindsman het bureau als onpartijdig beoordeelt. Dat ENCO als adviesbureau geld verdient aan kernenergie maakt het rapport niet onbetrouwbaar, stelt Wiebes. ‘Als je heel veel weet van iets, dan adviseer je allerlei verschillende partijen. Het is niet raar dat je kijkt naar de expertise die er is, en die zal ook door aanbieders van kernenergie worden gebruikt”, zegt hij. ‘Wat is daar op tegen?’

Peer review

Sienot vraagt zich verder af waarom er geen ‘peer review’ heeft plaatsgevonden, waarbij andere onderzoekers kritiek- en verbeterpunten aanleveren en extra controles uitvoeren op het werk. Volgens Wiebes is het goed als er discussie ontstaat over zo’n rapport. ‘Het is aan wetenschappers om uit te leggen hoe ze tot bevindingen komen. En er zijn andere wetenschappers die hen er weer op zullen bevragen. Dat is het mooie van de wetenschap.’

De bewindsman benadrukt dat hij op verzoek van de Kamer onderzoek heeft laten uitvoeren. ‘Ik heb me met de inhoud van het onderzoek helemaal niet bemoeid. Er komt uit wat er uitkomt, en ook dat is ook weer heerlijk voer voor lekker nadenken voor andere wetenschappers. Zo gaan we voort.’