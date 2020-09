OVV: veel aandacht voor corona-aanpak overheid bij verpleeghuizen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat in het onderzoek hoe de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen de coronacrisis hebben aangepakt, specifiek kijken naar hoe de zich steeds ontwikkelende kennis over het virus is benut in de crisisaanpak. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de wijze waarop in verpleeghuizen met deze crisis is omgegaan.

Dat laat de OVV weten in een update van het afgelopen mei aangekondigde onderzoek. De eerste, verkennende onderzoeksfase is nu afgerond. De OVV liet eerder al weten te hopen over een jaar met de bevindingen te komen.

‘Het onderzoek zal feitelijk reconstrueren wat er in aanloop naar en gedurende de verschillende fases van de coronacrisis in Nederland is gebeurd. Er zal in ieder geval worden teruggekeken op het handelen van betrokken partijen in de fases voordat Covid-19 bekend was, gedurende de uitbraak in China en later in Italië, en in de verschillende fases van de pandemie in Nederland”, laat de onafhankelijke instantie weten. Ook komt er aandacht voor de crisisorganisatie, de besluitvorming, capaciteitsvragen, de communicatie, de naleving en handhaving aandacht krijgen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus had de OVV om een ‘onafhankelijke evaluatie’ gevraagd.