Burgemeester Tilburg: verantwoordelijkheid ligt bij fans

Burgemeester Theo Weterings (VVD) van Tilburg legt de verantwoordelijkheid voor het schenden van de coronaregels op het plein bij het voetbalstadion van Willem II bij de feestende voetbalfans. Weterings, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, gaf een vergunning voor het feest bij het stadion, waar zich volgens hem donderdagavond zo’n 500 fans verzamelden zonder anderhalve meter afstand te houden. Ook zongen ze, wat in strijd is met de coronaregels.

‘Het is de verantwoordelijkheid van de mensen daar dat ze zich niet aan de regels gehouden hebben”, zei Weterings vrijdagochtend voor Radio 1. Naar eigen zeggen gaf Weterings na overleg met politie en justitie een vergunning voor de samenkomst omdat de fans anders toch bij elkaar gekomen zouden zijn. Alleen was dan niet duidelijk waar. ‘We moesten er hoe dan ook van uitgaan dat ze bij elkaar zouden komen. We willen graag weten waar ze komen”, zei Weterings. ‘Vandaar de vergunning voor het plein.’

Weterings kreeg de nodige kritiek op zijn beslissing, onder meer van partijgenoot Klaas Dijkhof. Die zei er ‘een beetje moedeloos’ van te worden. Weterings zei in een reactie dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen dat ze zich aan de regels houden. Hij noemde de afweging waarvoor hij stond een ‘duivels dilemma”. ‘Probeer je te weten waar het gebeurt of moet je gaan optreden als je de plekken gezocht heb waar ze toch bij elkaar zullen komen.’

Mogelijke effecten

Op de vraag waarom hij niet heeft ingegrepen verwees Weterings naar de mogelijke effecten die dat ingrijpen met zich mee zou hebben gebracht. ‘We laten de verantwoordelijkheid bij de mensen. De supporters hebben hun eigen gezondheid in gevaar gebracht en die van de mensen om hen heen.’

Hij weet niet of iedereen die op het plein was ook geregistreerd is. Op beelden is te zien dat iedereen gewoon door de geopende hekken liep zonder dat iemand gecontroleerd werd. ‘Het risico is voor hen, ze hadden zich aan de regels moeten houden”, reageerde Weterings.