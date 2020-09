Reddingswerkers ruimen karkassen grienden Tasmanië

De afgelopen dagen probeerden ongeveer honderd vrijwilligers de dieren terug in zee te krijgen. Donderdag hebben de reddingswerkers de dieren die niet meer te redden waren, uit hun lijden verlost. Nu hebben zij de taak de honderden karkassen zo snel mogelijk weg te halen, voordat deze beginnen te ontbinden of haaien aantrekken.

Er worden verschillende manieren uitgeprobeerd om de walvissen, die soms wel 6 meter lang zijn, te ruimen. Een daarvan is de walvissen naar de dieper water te brengen. Daar vormen ze geen gevaar meer voor boten. De reddingswerkers hebben het er zwaar mee: ‘Het zijn moeilijke momenten, vooral wanneer er zoveel te doen is en het gewoon als een nederlaag voelt,’ zegt een van de vrijwilligers tegen persbureau AFP.

Massastranding

Het is de grootste massastranding in Australië ooit, volgens marinebioloog Kris Carlyon. Hoe het kan dat zo’n grote groep grienden samen vast kwam te zitten, is nog onbekend. Onderzoekers hebben gesuggereerd dat de grienden van hun route zijn geraakt toen ze werden aangetrokken door voedsel in de buurt van de kustlijn, of door één of twee verdwaalde walvissen te volgen.

Naar schatting zijn nu 350 grienden gestorven. Reddingswerkers hopen er vrijdag nog twintig te kunnen redden.