Herstel Navalni ‘kan lang duren’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni blijft vermoedelijk de komende tijd nog in Duitsland, waar hij deze week uit het ziekenhuis is ontslagen. De woordvoerster van de bekende criticus van president Poetin benadrukte dat zijn herstel waarschijnlijk veel tijd zal vergen.

Navalni schreef eerder al op Instagram dat hij nog geen bal kan gooien met zijn linkerhand en moeite heeft met schrijven. ‘Hij blijft voorlopig nog in Duitsland en zal daar revalideren”, zei zijn woordvoerster. ‘Dat is duidelijk geen kwestie van een paar dagen en waarschijnlijk ook niet van een paar weken.’

De Kremlincriticus was vorige maand erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.