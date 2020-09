Wereldwijde klimaatacties aangepast wegens coronamaatregelen

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg riep op sociale media op tot protest. ‘Schoolstaking week 110. Vandaag is onze wereldwijde actiedag en we voeren actie in 3100 steden! In Zweden mogen niet meer dan vijftig mensen samenkomen vanwege het coronavirus, dus passen we ons aan.’ Op een foto die Thunberg op Instagram plaatste is te zien dat zij met andere jongeren demonstreert. Ze houden allemaal afstand van elkaar en dragen mondkapjes.

Het is de eerste wereldwijde actiedag voor het klimaat sinds de uitbraak van het coronavirus. Vorig jaar bleven leerlingen over de hele wereld weg van school om te demonstreren voor strengere klimaatwetgeving. Zulke acties worden nu niet gehouden, vanwege alle coronamaatregelen.

Dit jaar zijn er meer onlinemanifestaties en worden de kleinschalige demonstraties live gestreamd op Instagram. In Nederland zijn er door Fridays for Future acties aangekondigd in Zwolle, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Groningen, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Enschede, Leeuwarden en Tilburg.