‘Barack en Michelle Obama meest bewonderde mensen ter wereld’

Wereldwijd staat Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates bij de mannen, gevolgd door de Chinese leider Xi Jinping. Gates voerde de lijst jarenlang aan en is volgens YouGov mogelijk een plaats gedaald door ‘speculatie dat hij op enige wijze is betrokken bij de verspreiding van Covid-19”.

Barack Obama scoort volgens YouGov vrijwel overal in de wereld beter dan de huidige president Donald Trump, die in zijn eigen land op de tweede plaats staat. Trump staat alleen in Rusland hoger op de lijst dan zijn voorganger. De meeste bewonderde vrouwen zijn na Michelle Obama de actrice Angelina Jolie en de Britse koningin Elizabeth. Vorig jaar stond Oprah Winfrey nog op de tweede plaats.

In Nederland staat koning Willem-Alexander na Obama bovenaan de lijst met meest bewonderde mannen. Daarna volgen premier Mark Rutte, coureur Max Verstappen en de Dalai Lama. Na koningin Máxima staat bij de vrouwen Michelle Obama het hoogst genoteerd, gevolgd door bondskanselier Angela Merkel, Oprah Winfrey en prinses Beatrix.