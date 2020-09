Automaat voor de literaire trek

Heb je trek in een snack, dan ga je naar een automaat. Heb je zin in een goed verhaal, dan kun je komende dagen in Utrecht naar een verhalenmachine. Het literatuurfestival ILFU introduceert het apparaat als het vrijdag losbarst in de Domstad. Belangstellenden kunnen er gratis een tekst op papier, een soort kassabon, uit trekken van onder anderen Remco Campert, Manon Uphoff, Lévi Weemoedt, Herman Koch en Maarten Biesheuvel.

De tekstenautomaat staat eerst op Hoog Catharijne en later op andere plekken in de stad. Het idee komt volgens het festival van filmregisseur Francis Ford Coppola. Hij vond dat zulke automaten er moesten komen "zodat je wachtend op de bus, een nieuw paspoort of de lunch even wordt opgetild door een verhaal". De Franse onderneming Short Editions maakte ze en inmiddels staan er volgens het festival zo’n 300 machines op treinstations, luchthavens, in bibliotheken en scholen op verscheidene plekken in de wereld.

Het ILFU heeft er nu ook een laten komen. "De verhalenmachine is een geweldige manier om mensen op onverwachte plekken te verrassen met literatuur. En nu eens niet op een scherm, maar ouderwets op papier", zegt festivaldirecteur Michaël Stoker.