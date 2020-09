Depot Boijmans Van Beuningen laat eerste belangstellenden toe

Circa 7500 mensen kunnen dit weekeinde al kijken in en op het nieuwe depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het heeft de vorm van een enorme beker, een spiegelende buitenkant waarin Rotterdam te zien is en draagt ook nog eens berken en pijnbomen op het dak. Daar moet ook nog een terras komen. Het is bijna 40 meter hoog.

Zeker even bijzonder is dat het publiek straks binnen mag om te kijken naar de kunststukken en naar hoe ze worden bewaard, geconserveerd, gerestaureerd en getransporteerd. Volgens Boijmans is dat uniek en er is dan ook internationale belangstelling voor het hele project.

En dan is het nog niet eens echt klaar. Over een jaar zal het pas fungeren als depot. Van de winter begint het museum met het verhuizen naar het depot van de collectie, die nu is ondergebracht op diverse plekken in binnen- en buitenland. Het zijn 151.000 stukken, waarvan altijd hooguit 10 procent op zaal kan worden getoond. Een openbaar depot is daarom een uitkomst.

De eerste belangstellenden mogen vrijdag om 14.00 uur naar binnen. De kaartjes waren in een paar uur uitverkocht.

Depot Boijmans Van Beuningen werd ontworpen door architectenbureau MVRDV en is gebouwd door BAM Bouw en Techniek.