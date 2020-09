Burgemeester staat achter kijken Willem II-wedstrijd op plein

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings staat achter het besluit om Willem II-supporters op een plein in de stad naar de wedstrijd van hun club tegen het Schotse Rangers FC te laten kijken. Dat zegt hij tegen Omroep Brabant. Op beelden van lokale media was te zien dat de fans zich donderdag niet aan de coronaregels hielden. Ook zou een kleine groep zich tegen de politie hebben gekeerd en werd vuurwerk afgestoken.

Weterings noemt het een ‘waardeloze avond”. De burgemeester gaf toestemming voor het kijken van de wedstrijd (die Willem II met 0-4 verloor) in de derde voorronde van de Europa League om de orde te kunnen bewaren, legt hij uit. ‘Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.’

Volgens Weterings is toen de coronaregels niet werden nageleefd op het plein gewaarschuwd dat de bijeenkomst gestaakt zou worden. In de onlusten die later plaatsvonden ziet de burgemeester een herhaling van eerdere ongeregeldheden. ‘We hebben geregeld te maken met dit soort supporters. Dat is niet niks. Ik snap de verontwaardigde reacties die nu loskomen. Het is een terugkerende discussie die we voeren rondom de coronaregels en de handhaving ervan.’ Volgende week, als meer informatie beschikbaar is, gaat de avond geëvalueerd worden, stelt Weterings.