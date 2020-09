Ook Senaat VS stemt in met deal tegen shutdown

Ook de Senaat heeft voor een wet gestemd (93 tegen 2) die de financiering van de Amerikaanse federale overheid tot 11 december zeker stelt. De andere kamer van het parlement, het Huis van Afgevaardigden, deed dat eerder al. De wet gaat nu naar het Witte Huis en treedt in werking als president Trump zijn handtekening heeft gezet.

De wet is een uitwerking van een compromis tussen de Democraten, de Republikeinen en Trump. Zonder een deal zou de federale overheid voor een zogenoemde shutdown komen te staan. Een shutdownperiode van 35 dagen was een kleine twee jaar geleden de langste in de Amerikaanse geschiedenis. Parlementariërs van beide partijen willen een herhaling voorkomen nu de coronapandemie economische verwoestingen heeft aangericht.