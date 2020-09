Minister: stuntaanbiedingen naar risicogebieden een ‘gotspe’

Het aanbieden van vliegreizen naar oranje coronagebieden voor stuntprijzen, zoals Ryanair doet, is ‘een gotspe”. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over corona en internationaal reizen.

Ryanair biedt tickets naar gebieden met code oranje aan voor prijzen van soms slechts 5 euro. De Tweede Kamer wil af van dit soort aanbiedingen. Ze vinden het gevaarlijk dat veel mensen op vakantie gaan naar gebieden waar veel coronabesmettingen zijn. De kans is groot dat terugkeerders het virus meenemen.

Van Nieuwenhuizen zegt dat de instrumenten beperkt zijn om Ryanair terug te fluiten, maar ze staat open voor suggesties om stunten vanuit de reisbranche te beteugelen. Ook in Europees verband wordt daar over gesproken.

D66-lid Jan Paternotte wil dat de Europese Commissie Ryanair-topman Michael O’Leary op het matje roept. Verder wil hij dat Europa onderzoekt of Ryanair de reclameregels schendt.

Ook vinden de meeste partijen dat het kabinet meer moet doen om niet-noodzakelijke reizen naar risicogebieden te ontmoedigen. De SP wil deze zelfs verbieden. GroenLinks-lid Suzanne Kröger wil dat mensen een pop-up met een waarschuwing krijgen wanneer zij boeken naar gebieden met code oranje.

De minister is het met de Kamer eens, maar zegt dat ze niet zomaar vliegreizen kan verbieden. Er zijn al wel acties om dit soort reizen te ontmoedigen, maar het is en blijft volgens haar de verantwoordelijkheid van mensen zelf om te gaan of niet. Bovendien is niet altijd duidelijk of het om niet-noodzakelijke reizen gaat.