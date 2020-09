Ban TikTok in VS moet of beargumenteerd of uitgesteld worden

De regering-Trump moet voor vrijdagmiddag met een uitleg komen voor de ban op filmpjesapp TikTok in de VS. De Chinese eigenaar ByteDance heeft dat bij een Amerikaanse rechter afgedwongen. Lukt het Trump en de zijnen niet om de kwestie toegelicht te krijgen, dan zou het verbod per zondag moeten worden uitgesteld. Als dit uitblijft, dan volgt op zondagmorgen nog een zitting.

TikTok-moeder ByteDance zou graag zien dat het verbod op de app wordt uitgesteld. Evengoed is het bedrijf bezig om aan goedkeuring te verkrijgen voor de verkoop van delen van de app. Onlangs sloten ByteDance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart een overeenkomst, waarbij die twee laatste partijen een minderheidsbelang krijgen in een apart bedrijf waarin TikTok wordt ondergebracht. Voor die deal is goedkeuring van Peking vereist, maar China gaat vooralsnog niet akkoord.

President Donald Trump eiste deze zomer dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een bedrijf in de VS zou verkopen, op straffe van een verbod op de app. China paste daarop zijn exportregels zodanig aan, dat voor een verkoop van het videoplatform toestemming van de overheid nodig is.

Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen TikTok maar ook andere Chinese apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor zouden ze een gevaar zijn voor de nationale veiligheid van de VS. Volgens China brengt de deal zoals die nu voorligt de nationale veiligheid, belangen en waardigheid van het land in gevaar.