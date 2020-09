Beste Zangers en Over mijn lijk gaan voor Gouden Televizier-Ring

Beste Zangers, Nick, Simon en Kees: Homeward Bound en Over mijn lijk maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring. Dat heeft de organisatie donderdagavond bekendgemaakt.

In totaal waren 25 programma’s in de race voor de televisieprijs. Daarvoor kon tot en met maandagochtend worden gestemd. Zo waren ook Bureau Burgwallen, Dream School, Expeditie Robinson, Fred: Het andere gezicht, Het geheime dagboek van Hendrik Groen, Lego Masters en Mocro Maffia genomineerd.

Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat Chantal Janzen, Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen kans maken op de Televizier-Ster voor beste presentatrice. André van Duin, Beau van Erven Dorens en Tim Hofman nemen het tegen elkaar op in de publieksprijs voor beste presentator.

De uitreiking van de Gouden Televizier-Ring is op 8 oktober in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.