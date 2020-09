Spotify-oprichter heeft miljard euro klaarliggen voor start-ups

Daniel Ek, mede-oprichter van muziekstreamingdienst Spotify, wil 1 miljard euro van zijn eigen vermogen steken in start-ups. Met het geld wil hij opkomende techbedrijfjes in Europa, die nog in een te vroeg stadium zijn om in aanmerking te komen van financiering door durfkapitalisten, op weg helpen.

Ek zei in een toelichting op de plannen dat het werven van financiers doorgaans de moeilijkste klus is voor beginnende bedrijven. Met de 1 miljard euro die hij heeft klaarliggen, moeten de komende 10 jaar bedrijfjes worden ondersteund.

De Europese techsector kan volgens kenners wel een steuntje in de rug gebruiken. Spotify wordt gezien als een van de weinige grote technologische successen in de regio. Ek richtte het bedrijf in 2006 mede op. Momenteel heeft Spotify 299 miljoen maandelijks actieve gebruikers. In 2018 werd de gang naar de beurs gemaakt. De waarde van Spotify is momenteel zo’n 43 miljard dollar.

Het vermogen van Ek wordt op 3,7 miljard dollar geraamd. Hij stak eerder al geld in het Zweedse digitale gezondheidszorgbedrijf Kry en student.com, een online marktplaats voor internationale studentenhuisvesting.