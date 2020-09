Aboutaleb: laboratoria coronatests desnoods nationaliseren

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil dat het kabinet desnoods laboratoria nationaliseert als blijkt dat er niet voldoende capaciteit is om mensen te testen op het coronavirus. Tegen RTV Rijnmond zegt Aboutaleb dat de capaciteit die door de laboratoria nu nog gebruikt wordt voor commerciële tests moet worden gebruikt als er geen mogelijkheden zijn om de publieke testcapaciteit op te voeren.

Volgens de burgemeester is ‘het optuigen van voldoende laboratoriumcapaciteit’ op dit moment het grootste probleem. Hij erkent dat het een uiterste maatregel is en dat de testcapaciteit in Nederland niet zomaar vertienvoudigd kan worden. ‘Als je wilt dat de totale testcapaciteit algemeen gebruikt gaat worden zou je kunnen ingrijpen”, stelt hij.

Aboutaleb zei vooral op laboratoria te doelen die op dit moment al afspraken hebben met het kabinet, maar een deel van hun capaciteit gebruiken voor commerciële tests. Wat de burgemeester betreft wordt de totale capaciteit ingezet voor het publiek ondanks dat het tot inkomstenverlies voor de laboratoria zal leiden.